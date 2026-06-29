Бащата на загиналите в Кипър българчета и партньорката му с белезници в съда

снимка: МВР

Полицията в Кипър разследва смъртта на 2 момчета от България - на 8 и на 10 години.

30-годишния баща и 38-годишната му партньорка бяха доведени с белезници в съда. Полицията от британската военновъздушна база "Декелия", която разследва случая, поиска четиридневното им задържане. Още няма решение на съда.

Според следователя става дума за причиняване на смърт поради небрежност, тъй като децата са били оставени сами. Все още се уточняват обстоятелствата, поради които те са се оказали в заключената кола, паркирана часове под слънцето, както и защо не са могли да излязат, предаде БНР.

Разследването обхваща поне 25 жители на селото. Проверяват се и записи от камери за видеонаблюдение. Техническа експертиза на колата ще провери за евентуална неизправност на заключващия механизъм и невъзможността да бъде отворен. Експерти вече заявиха, че колата, която е около 20-годишна възраст, не притежава сложни механизми за заключване и е учудващо как децата не са могли да се спасят.

Децата са дошли в Къпър да посетят баща си и неговата партньорка. Информацията е, че двамата са отишли на работа в неделя и затова децата са оставени сами. Според съседи, децата често оставали сами. Собственикът на апартаментния комплекс, където родителите живели, не бил несъгласен с присъствието на деца, заради което те излизали да играят навън. Предполага се, че в хода на играта са влезли в колата и са се заключили.

Ще бъдат взети показания и от майката на децата, която е в България. Тя вече се е свързала с полицейския участък, съобщиха за общественото радио от консулската служба на българското посолство в Кипър.

Редактор "Екип на Петел",

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