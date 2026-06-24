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Бащата на загиналото момиче в Угърчин: Малката беше на плочките, не дишаше, след 10 минути дойде линейката

24.06.2026 / 16:37 0

Кадър Фб

При кървавата трагедия в Угърчин Калин Левчев губи дъщеря си, 15-годишното момиче, открито на плочките пред блока, както и брат си, който е намерен мъртъв в стая в общежитието.

Пред Bulgaria ON AIR Калин разказва, че в 3 часа му се обажда сестра му.

“Малката беше на плочките, не дишаше, след 10 минути дойде линейката. Влязох да видя какво е станало и виждам братовчедка ми на спалнята, тя вика: “Бате, викай линейка". Имаше дупки по корема, ръката ѝ срязана. "Някой ме гръмна", ми каза. От другата страна Пешо, който е излязъл от затвора, ми вика - "брат ти е умрял, ударил го ток". И гледам на земята брат ми чисто гол на земята и много кръв",  разказва Левчев.

Предполагаемият убиец от Угърчин е излязъл от затвора на 12 юни, с дълго досие е

Калин споделя, че брат му е имал интимни отношения със задържания Пешо.

Жертвите на ужаса в Угърчин са момиче на 15 години, млада жена на 19 години и мъж на 27 години. 

За тройното убийство Наказателният кодекс предвижда присъда лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

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