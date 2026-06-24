Бащата на загиналото момиче в Угърчин: Малката беше на плочките, не дишаше, след 10 минути дойде линейката

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При кървавата трагедия в Угърчин Калин Левчев губи дъщеря си, 15-годишното момиче, открито на плочките пред блока, както и брат си, който е намерен мъртъв в стая в общежитието.

Пред Bulgaria ON AIR Калин разказва, че в 3 часа му се обажда сестра му.

“Малката беше на плочките, не дишаше, след 10 минути дойде линейката. Влязох да видя какво е станало и виждам братовчедка ми на спалнята, тя вика: “Бате, викай линейка". Имаше дупки по корема, ръката ѝ срязана. "Някой ме гръмна", ми каза. От другата страна Пешо, който е излязъл от затвора, ми вика - "брат ти е умрял, ударил го ток". И гледам на земята брат ми чисто гол на земята и много кръв", разказва Левчев.

Предполагаемият убиец от Угърчин е излязъл от затвора на 12 юни, с дълго досие е

Калин споделя, че брат му е имал интимни отношения със задържания Пешо.

Жертвите на ужаса в Угърчин са момиче на 15 години, млада жена на 19 години и мъж на 27 години.

За тройното убийство Наказателният кодекс предвижда присъда лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

Редактор "Екип на Петел",

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