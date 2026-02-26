Бащи от Варна протестираха за правото да виждат децата си

Булфото

Бащи се събраха на протест пред Първо районно полицейско управление във Варна заради, по думите им, системно неизпълнение на съдебни решения, свързани с режима на виждане на децата им.

Поводът е пореден случай, при който баща не успява да вземе детето си въпреки влязло в сила съдебно решение.

Сред протестиращите бяха Стефан Августинов и Иво Дошев, които твърдят, че проблемът далеч не е изолиран, а се повтаря в различни градове на страната.

Не е нужен нов закон, а спазване на съществуващия, категоричен е Августинов, цитиран от Радио Варна.

Според Августинов законодателството дава достатъчно механизми за действие, но те не се прилагат. Той посочи като пример практиката в Бургас, където при неизпълнение на съдебно решение полицията издава разпореждане към родителя, който възпрепятства контактите, да го спазва.

Има координационен механизъм за взаимодействие при случаи на деца в риск и родителски конфликти. Проблемът е, че той не се прилага, каза Августинов. По думите му в конкретния случай полицейски служител е заявил на бащата, че детето не иска да го вижда, без да е проведен реален разговор или проверка.

Той подчерта, че според българското законодателство деца под 14-годишна възраст нямат правно валидна воля, а отговорността за решенията е на родителя, упражняващ родителските права.

Иво Дошев разказа своя казус – по съдебно решение дъщеря му живее с майката във Варна, а той – в София. Има право да бъде с детето си всяка четна седмица от годината. Въпреки това, твърди той, многократно не успява да осъществи определения режим.

Полицаите идват на адреса, но не издават разпореждане на майката да спазва съдебното решение. Възможностите им включват издаване на разпореждане, а при необходимост – и задържане. Това не се случва, каза Дошев.

Той настоя за оставката на началника на районното управление, като според него се упражнява "чадър" върху служители, които не изпълняват задълженията си.

