Баскетболист на Черно море е MVP на кръга

Признание за една от звездите на варненския баскетбол.

Баскетболистът на Черно море Тича Ламонт Уест е най-полезният играч на кръг №11 от Sesame Национална баскетболна лига.

Крилото на "моряците" се разписа с 21 точки, 6 борби и 5 асистенции, за да постигне КПД 26 при успеха на неговия тим със 107-74 над Шумен в зала "Христо Борисов" във Варна, пише Sportal.bg.

В следващия си мач на 20 декември (събота) варненци приемат Локоморив Пловдив. Срещата е от 19:00 часа.

