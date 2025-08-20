Баскетболистите на България останаха последни в групата

Стопкадър bACTION

Националите по баскетбол претърпяха тежка загуба.

Нидерландия помете България с 97:70 в последния мач от Група F на предварителните квалификации за Световното първенство в Катар през 2027 година. Играчите на Росен Барчовски изиграха силна първа четвърт и дори водеха в резултата до средата на втората четвърт, но след това двубоят се разви по кошмарен за националите ни начин.

България в крайна сметка остана на последното трето място в групата си, приключвайки с 1 победа и 3 поражения. Това означава, че нашите няма да вземат участие в същинските световни квалификации. Нидерландия печели групата с 3 победи и 1 загуба, а Австрия зае втората позиция с баланс 2-2.

"Лъвовете" се нуждаеха от задължителен успех със 7 или повече точки, за да продължат в следващата фаза на пресявките. България изигра силна първа четвърт и водеше с 29:25 след първите 10 минути игра, но втората четвърт бе спечелена от "лалетата" с 26:12 за домакините, а през второто полувреме ситуацията се влоши още повече за българския отбор. Домакините водеха с 67:55 след третата четвърт, а в последната спечелиха с 30:15, пише Sportal.bg.

