Баскетболният Черно море Тича играе три мача

Снимка Фейсбук, Черно море Тича

Баскетболният Черно море Тича започва месеца със сблъсък срещу Локомотив Пловдив на 14.09 в зала „Сила“ от 18:00 ч.

Само няколко дни по-късно пък Варна става домакин на Черноморски игри 2025 в зала „Христо Борисов“

Официалното откриване ще е от 17:20, а в 17:30 Черно море излиза срещу Шумен. От 19:30 е другия полуфинал между Академик Пловдив и Спартак Плевен.

На 19 септември от 16:00 часа е мача за третото място, а от 18:00 – битката за първото място, пишат на страницата на варненския клуб във Фейсбук.

