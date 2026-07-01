Баскетболният Черно море стартира срещу Левски новия сезон

Жребият за сезон 2026/2027 в Sesame НБЛ беше изтеглен днес в столичната зала “Триадица”. Форматът на първенството се разширява до 14 отбора, като ще има три нови участника - Ямбол, ЦСКА и Политехника. В първия кръг Черно море Тича ще гостува на Левски.

През новия сезон шампионатът ще се проведе в два етапа - на разменено гостуване, по системата "всеки срещу всеки". След това следва етап плейоф, който ще бъде в част плей-ин за тимовете, класирани от седмо до десето място и турнир за определяне на крайното класиране за отборите от 11-а до 14-та позиция.

След определяне на финалните осем тима Sesame НБЛ ще продължи с четвъртфинали, полуфинали и финали, както досега, пише "Спортал".

В случай, че шампионът във Втора дивизия, заяви желание за участие в Sesame НБЛ за 2027/2028, 14-тият отбор в крайното класиране отпада от НБЛ и на негово място влиза той. Ако вторият класирал се в шампионата на Втора дивизия прояви желание за участие в НБЛ, то той ще играе бараж с класиралия се на 13-то място в НБЛ. Баражът трябва да се проведе в срок до 15 юни 2027 година.

По желание на шампиона Балкан и Ботев Враца, двата тима ще се изправят един срещу друг на старта. Локомотив Пловдив и Академик Бултекс 99 пък няма да имат домакинства в един и същ кръг, тъй като използват една зала - "Сила".

Първенството стартира на 10 октомври, а седмица по-рано ще бъде излъчен носителят на Суперкупата на България.

Програма за първия кръг:

Академик Бултекс 99 - Берое Стара Загора

Миньор 2015 - Шумен

Ботев Враца - Балкан

Ямбол - Рилски спортист

ЦСКА - Политехника

Спартак Плевен - Локо Пловдив

Левски - Черно море Тича

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