Батак отбелязва 150 години от Априлското въстание

Днес и утре в Батак отбелязват 150 години от Априлското възстание. Това е градът, който пише едни от най-драматичните моменти в българската история и който дава най-много жертви в Априлското въстание. От около 7000 души население остават живи около 1200. Трагедията в града разтърсва цяла Европа, съобщи Нова Тв.

Белезите на жестокото клане по време на османското робство все още личат по стените на църквата "Света Неделя", превърнала се в една от емблемите на града.

По улиците на Батак преминава литийно шествие с иконата на баташките жертви, които църквата е провъзгласила за светци. То е водено от най-малките - децата на града и от отеца.

Днес в църквата ще бъде отслужена вечерна литургия в памет на жертвите. Също така на пл. "Освобождение" в града ще се проведе възпометалната церемония и тържествената заря-проверка. На нея ще присъства министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Теодора Пайчинова, директор на Историческия музей в града, каза: "150 години след Априлското възстание в Батак никой не е забравено и нищо не е забравено". Тя обясни, че Общината, музеят и читалището организират събития през цялата година. И допълни, че литийното шествие се провежда за 20-та поредна година.

Тя заяви, че всички ние сме длъжни да помним историята, за да не се повтаря тя. Също така допълни, че музеят в Батак отбелязва 70 години от създаването си.

"Винаги казвам, че всеки българин трябва поне веднъж да посети църквата "Света Неделя" в Батак, да доведе децата си тук, за да видят що е българщина, що е достоинство, що е борба за вяра и за свобода", каза още директорът.

