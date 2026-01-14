Бавна отрова избива лешоядите над Котел

снимка: ФДФФ

Седем величествени птици са намерени мъртви. Телата им са открити разпръснати, покосени от невидим убиец, който действа бавно и мъчително.

Това не е просто инцидент. Това е масово убийство на защитени видове, което заплашва да обезсмисли труда на цяло поколение природозащитници, предаде БГНЕС.

Най-страшното в този случай не е само броят на жертвите, а начинът, по който са загинали. За разлика от други случаи на отравяне, където смъртта настъпва мигновено до примамката, тук птиците са били обречени на бавна агония. Те са отлетели, носейки смъртта в себе си, умирайки дни по-късно, далеч от погледите на хората.

Ивелин Иванов, ръководител на проекта за възстановяване на лешоядите, описва смразяващата картина: „Отровна примамка, заложена, която е с бавно действащ ефект и в продължение на няколко дни трови кацащите да се хранят на нея лешояди. И ние досега сме намерили седем общо – шест черни и един белоглав лешояд.

Като не е ясно колко още отровени има, тъй като не всички птици са с предаватели. Типът, видът на отровата не ни е ясна... Нещо ново е и за нас, съдейки по начина на действие."

Трагедията е, че намерените седем трупа вероятно са само „върхът на айсберга". Емилиян Стоянов от Природен парк „Сините камъни" обяснява ужасяващата логика на бавната смърт – докато екипите разберат, че нещо не е наред, птиците вече са умирали една по една из планината.

„Пак с предавателите разбрахме къде е проблемът, обаче... вероятно е бавно действаща отровата, птиците умираха по-късно. Тоест докато разберем, че има проблем, вече доста птици бяха яли и затова има толкова загинали, вероятно доста повече от това, което сме намерили. И защото има и много птици без предаватели, тоест това е извадка от тези, които имат предаватели."

Смъртта на тези птици не е просто биологична загуба. Тя е краят на една 30-годишна мечта. Всяка една от тези мъртви птици е резултат от хиляди часове труд, международни преговори и надежди.

Ивелин Иванов звучи съкрушен, когато говори за това как десетилетия усилия се изпаряват за миг: „Усилията ни датират от повече от 30 години... Така че повече от 30 години достигнахме до ниво, в което успешно възстановихме белоглавия лешояд и сега прохожда стабилизирането на популацията на черния лешояд. Имаме вече 15 двойки и за съжаление се сблъскваме с днешната ситуация, когато едно действие на един човек е способно да унищожи 30 години усилия на цялата природозащитна общност в България."

Причината за смъртта е банална и жестока – войната на човека с хищниците. Лешоядите са станали косвена жертва на отрова, заложена вероятно за вълци или чакали. Извършителят е използвал метод, който не подбира кого убива.

Стоянов разказва, че за разлика от предишни случаи, тук дори няма „местопрестъпление" с цял труп на животно, което прави откриването на убиеца още по-трудно:

„Ами най-вероятно е използвано само някакво месо, защото нямаше цял труп в случая. Просто като е минало време, то е било изядено от животните и не можа да се намери така качено, както в предишни случаи... Тука по-малко количество явно, само някакви вътрешности или месо."

Когато гледаш мъртвите птици, губиш нещо повече от бройка в статистиката. Губиш вярата, че промяната е възможна. Емилиян Стоянов обобщава емоционалната цена на смъртта: „Да, надежда губим, защото тези усилия дългогодишни... по някакъв начин виждаш, че губиш нещо, което толкова усилия и толкова време си вложил в него и тъкмо започва да изглежда, че се случват нещата и в един момент така те връща на земята и ти казва: „Абе, то не е проста работа."

Сега телата на птиците са в лаборатории за анализ. Експертите чакат резултатите, за да разберат с какво точно са били отровени. Но за шест черни и един белоглав лешояд, небето над Котел остава завинаги празно.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!