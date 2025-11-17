Бай Георги: Нашите хора не се срамуват, пенсионерите станахме излишни хора

Редактор: Недко Петров

Управляващите още не са категорични дали ще има пари за коледни бонуси за възрастните хора. Според вицепремиера Томислав Дончев ресурси за такива няма, докато премиерът се изказа дипломатично. Според Росен Желязков пари за коледни добавки за пенсионерите ще има, ако бюджетът позволи.

С 10 лева над минималната пенсия досега Милка Киндалова е за пореден път извън списъка за коледните добавки.

Аз съм на ръба, с малко повече от минималната пенсия, но никога не са ми давали добавки. Тази година вероятно също ще остана без допълнителни средства, признава Милка.

Очаквах, разбира се, макар, че мъжът ми не очкакваше. Каза ми: Какво искаш, ти. Няма пари в държавата, а ти искаш добавки, допълни пенсионерката.

И хората с по-големи пенсии също се чувстват ощетени.

Срамота е, но не се срамуват нашите хора. Те си увеличават каквото трябва. Пенсионерите сме излишни хора вече, лаконичен беше пред бТВ Георги Христов.

