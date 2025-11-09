Байдън: Америка преживява много мрачен момент

Кадър Youtube

Бившият президент на САЩ Джо Байдън отправи остри критики към Доналд Тръмп, предупреждавайки, че страната се намира в „много, много мрачен момент“. Изказването си той направи по време на благотворителна вечеря на Демократическата партия в Омаха, Небраска.

Байдън обвини Тръмп, че „съзнателно влошава глада в Америка“ и „слага разруха върху Белия дом, Конституцията и върховенството на закона“, докато облагодетелства собственото си семейство. „Американците изпращат ясно послание – ти работиш за нас, г-н президент, не ние за теб“, заяви той, видимо емоционален.

В първото си открито политическо изявление след напускането на поста, 82-годишният Байдън призна, че САЩ преминават през труден период, но подчерта, че резултатите от последните избори са „лъч надежда“.

Байдън разкритикува и съкращенията на Тръмп във финансирането на изследвания за борба с рака, наричайки ги „аморални и антиамерикански“. Споделяйки личния си опит в борбата с рака на простатата, той заяви: „Защо го правят? За да подарят още 4 трилиона долара данъчни облекчения на най-богатите американци.“

Въпреки появата му, Байдън остава в периферията на Демократическата партия, която все повече се ориентира към ново поколение лидери преди изборите през 2028 г. Преди него на събитието говори губернаторът на Кентъки Анди Бешиър, който открито загатна за президентски амбиции, пише БГНЕС.

