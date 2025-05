Байдън даде подробности за състоянието си след диагнозата рак на простатата

Кадър Youtube

Джо Байдън заяви, че се чувства добре, след като е започнал лечение за агресивна форма на рак на простатата.

"Прогнозата е добра. Работим по всичко. Всички са оптимисти", добави той, визирайки медицинския си екип.

Той също така спомена, че един от хирурзите, които го лекуват, е получил същата диагноза преди 32 години.

Байдън говори пред репортери след събитие в чест на ветерани в Ню Касъл, щата Делауеър, правейки първото си публично изказване от 18 май, когато офисът му обяви заболяването и съобщи, че ракът се е разпространил към костите.

Байдън присъстваше на събитието, което съвпадна с 10-годишнината от смъртта на сина му Бо, заедно с внука си Робърт Байдън II, който тази седмица завърши гимназия.

Байдън заяви, че лечението му се състои "просто в прием на едно конкретно хапче".

"Очакваме, че ще можем да го победим", каза той.

Ракът на Байдън е получил резултат 9 по скалата на Глийсън. Тази скала се използва, за да се определи колко агресивен е ракът на простатата при микроскопско изследване; 9 и 10 са най-агресивните стойности.

Байдън, който е на 82 години, напусна поста през януари като най-възрастният президент в историята на САЩ, пише The New York Times, цитирани от Bulgaria ON AIR.

Той също заяви, че не съжалява, че е решил да се кандидатира за преизбиране, преди в крайна сметка да се оттегли. На въпрос относно демократите, които смятат, че не е трябвало да се кандидатира, отговори: "Защо тогава никой не се кандидатира срещу мен?".

Байдън добави, че водещи президентски историци са оценили неговия мандат високо, докато президентът Тръмп е класиран на последно място.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!