Байдън е претърпял наскоро операция за отстраняване на ракови клетки

Бившият американски президент Джо Байдън наскоро е претърпял операция за отстраняване на ракови клетки от кожата му, съобщи снощи телевизия "Ен Би Си Нюз", позовавайки се на негов говорител, предаде Ройтерс.

Процедурата се използва нерядко за лечение на най-често срещаните форми на рак на кожата, информира БТА.

Видеокадри, излъчени снощи в американската телевизионна програма "Инсайд Едишън" (Inside Edition) на "Си Би Ес Медия Венчърс", показват бившия президент демократ с пресен белег на дясната страна на челото, напускайки църква в щата Делауер.

Кели Скъли, говорител на Байдън, съобщи, че бившият американски президент наскоро е претърпял операция по метода на Мохс. Хирургичната намеса включва отрязване на тънки слоеве кожа, за да се премахнат всякакви следи от рак.

Канцеларията на Байдън обяви по-рано тази година поставената от лекарите му диагноза за рак на простатата, като съобщи на 18 май, че става въпрос за по-агресивна и напреднала, но лечима форма на заболяването, припомня ДПА.

Байдън напусна поста си през януари и е най-възрастният президент в историята на САЩ.

Първоначално Байдън планираше да се кандидатира отново за поста от името на Демократическата партия на изборите през 2024 г., но по време на предизборната кампания изпитваше чести сривове и се представи катастрофално срещу републиканеца Доналд Тръмп в телевизионен дебат. Това породи все повече съмнения относно физическата и психическата му годност да бъде президент и той се оттегли от надпреварата.

