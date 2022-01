Байдън към репортер на Фокс: Тъп кучи син

Кадър Вашингтон Ексаминер

Американският президент Джо Байдън, явно не знаейки, че микрофонът му е включен, нарече по много обиден начин журналист от Фокс нюз, задал му въпрос как ще се отрази високата инфлация на междинните избори за Конгрес тази година, съобщиха осведомителните агенции, предаде Новини.бг.

Случката се разигра преди заседание на Съвета по въпросите на конкуренцията към президента, посветено на промени в регулациите и законите, за да се помогне на потребителите да се справят с повишаването на цените.

Преди да започне по същество заседанието, когато журналистите допуснати в началото, бяха поканени да излязат от залата, Питър Дуси от телевизия Фокс нюз, която постоянно критикува Байдън, го попита за инфлацията. Тя е най-високата от близо 40 години и това намалява рейтинга на Байдън.

"Мислите ли, че инфлацията е политическа отговорност преди междинните избори", извика високо журналистът. Байдън отговори саркастично: "Това е голям актив - повече инфлация", след което поклати глава и добави: "Тъп кучи син".

Коментарът му беше заснет на видео и уловен от микрофона пред него.

WATCH: @POTUS caught on a hot mic during a question from FOX's Peter Doocy. "What a stupid son of a b***h." pic.twitter.com/p9iF7xNtbh