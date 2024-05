Байдън се среща с шефовете на големи американски компании

Кадър БНТ

Президентът Джо Байдън планира да се срещне с главни изпълнителни директори на големи американски компании, за да обсъдят състоянието на икономиката и усилията за прилагане на неговите политики за инфраструктура и чиста енергия, съобщава Блумбърг, цитирайки Белият дом.

Байдън е поканил корпоративните лидери за среща във вторник на фона на подновен стремеж да подчертае силата на икономиката на САЩ и да "продаде" своите законодателни постижения, тъй като социологическите проучвания показват, че обществеността продължава да не бъде наясно относно неговото икономическо управление.

Главният изпълнителен директор на Citigroup Inc. Джейн Фрейзър, главният изпълнителен директор на United Airlines Holdings Inc. Скот Кърби, основателят на Evercore Inc. Роджър Алтман и главният изпълнителен директор на Marriott International Inc. Антъни Капуано са сред участващите в срещата с Байдън, според служител на Белия дом, цитиран от агенцията и БНР.

Байдън се опита да събере ръководители от секторите на производството, банкирането, чистата енергия и строителството, за да поиска техния принос за американската и световната икономика и да сподели убеждението си, че усилията за инвестиране в САЩ и възстановяване на задгранични съюзи изграждат по-голяма сигурност и доверие у дома и в чужбина, добави служителят от Белия дом.

Други присъстващи на срещата ще включват главните изпълнителни директори на Corning Inc., Flex Ltd., пенсиониран главен изпълнителен директор на Xerox Holdings Corp. Урсула Бърнс и главния изпълнителен директор на Bechtel Group Inc. Брендън Бехтел.

Байдън периодично събира бизнес лидери в Белия дом, за да чуе техните оценки и перспективи за икономиката, която е основен въпрос за американците на предстоящите през ноември президентски избори.

Според проучване на Bloomberg News/Morning Consult, публикувано миналия месец, неотдавнашното покачване на доверието към Джо Байдън в ключови американски щати се изпарило на фона на дълбокия песимизъм на избирателите относно състоянието на икономиката.

