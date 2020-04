Байдън "удари" Тръмп в кампанията си, провалил се с COVID-19

Кампанията на кандидата а демократите за президент на САЩ Джо Байдън предприе нова контраатака срещу президента Доналд Тръмп, този път срещу неговия план за борба с пандемията на коронавирус и последвалата криза.

President Trump is trying to rewrite history when it comes to China and COVID-19 — but the facts don't back him up. Tony Blinken was the Deputy Secretary of State and is one of my top foreign policy advisors. He'll explain. pic.twitter.com/si3vDHnF2r