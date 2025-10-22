Байерн (Мюнхен) поведе с 3:0 срещу Брюж

кадър: UEFA Champions League, Х

Байерн (Мюнхен) води с 3:0 срещу Брюж в третия си мач от основната фаза на Шампионската лига. Резултата откри тийнейджърът Ленарт Карл в 5-ата минута след пас на Хари Кейн, а малко след това английският национал удвои. Третото попадение беше дело на Луис Диас. Двубоят на "Алианц Арена" започна в 22:00 часа и очакванията са за лесен успех на баварците, които са с пълен актив до момента, а освен това нямат грешна стъпка и в Бундеслигата. През уикенда отборът на Венсан Компани надви с 2:1 Борусия (Дортмунд) и още веднъж затвърди великолепната си форма от началото на сезона, предава Спортал.

Брюж победи Монако с 4:1, но във втория кръг отстъпи с 1:2 на Аталанта. Белгийският гранд е на второ място в местното първенство, след като през уикенда се наложи с 1:0 над Льовен.

Байерн и Брюж не са се срещали в Шампионската лига от сезон 2005/06, когато баварците спечелиха с 1:0 в Мюнхен, а ответният двубой завърши наравно - 1:1.

