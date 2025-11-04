Байерн (Мюнхен) вече води с два гола на ПСЖ

кадър: Макс спорт

Байерн (Мюнхен) води срещу Пари Сен Жермен с 2:0 при гостуването си в една от най-очакваните срещи от 4-ия кръг в основната схема на Шампионската лига.



Баварците шокираха домакините с ранен гол, който бе отбелязан от Луис Диас (4'). В средата на първото полувреме пък Усман Дембеле прати топката във вратата, пазена от Мануел Нойер, но ВАР отмени попадението. Този момент се оказа повратен, тъй като десетина минути по-късно парижани отново бяха зашлевени от Луис Диас (32'). По ирония на съдбата обаче героят на германските шампиони Диас се превърна и в техния голям грешник, след като си изкара червен картон малко преди почивката.

Това са двата тима, които се представиха по най-убедителен начин след първите си три срещи в "турнира на богатите" и в навечерието на двубоя оглавяваха целия поток от 36 отбора., предаде Спортал.

Баварците от своя страна не дадоха шанс на нито един свой съперник и записаха победи във всичките си 15 официални срещи от старта на сезона. Парижани пък изпитаха трудности в мачовете си с по-силните отбори във Франция като Марсилия и Страсбург, срещу които загуби важни точки. Възпитаниците на Луис Енрике все пак показаха, че могат да играят силно и във важните срещи, след като направиха обрат срещу Барселона в Шампионската лига в началото на октомври, което определено прави изхода от предстоящия сблъсък непредвидим.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!