Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

Снимка: Пиксабей

Байерн (Мюнхен) срази Челси с 3:1 в един от най-интересните двубои от първия кръг на основната фаза на Шампионската лига. На своя терен баварците бяха по-дейни и заслужено взеха трите точки. Първо Трево Чалоба си отбеляза автогол в 20-ата минута, а седем по-късно Хари Кейн беше точен от наказателен удар, с което домакините дръпнаха в резултата. В 29-ата Коул Палмър върна едното попадение, но втори гол на Кейн в 63-тата реши всичко, предаде Спортал.

Това е първо поражение за лондончани през кампанията във всички турнири, а пък “червените” от Мюнхен има само победи - вече шест. Успехът на Байерн дойде заради по-голямото себераздаване на състава на Венсан Компани, докато футболистите на Челси изиграха средно като ниво първо полувреме, но и крайно слабо второ.

Този мач беше повторение на финала от пролетта на 2012 година, когато той пак се игра на “Алианц Арена” и беше спечелен от англичаните след дузпи.

Баварците излязоха със същите 11, които преди дни разбиха Хамбургер ШФ с 5:0. Хари Кейн, Луис Диас, Майкъл Олисе и Серж Гнабри бяха офанзивните футболисти, докато взетият от "Стамфорд Бридж" Николас Джаксън беше резерва и се появи за малко в края. В стартовия състав на Челси направи впечатление, че капитанът Рийс Джеймс пак играеше като полузащитник, а мениджърът Енцо Мареска се беше отказал от един от фланговите си нападатели, като Коул Палмър беше на крилото.

Енцо Фернандес пропусна първата чиста възможност, след като в 7-ата минута получи пас от Палмър, но не успя да реализира от добра ситуация. Последваха още няколко атаки на лондончани, след което Байерн изнесе играта по-напред.

В 20-ата минута домакините поведоха в резултата, като след остро центриране на Олисе се отклони в тялото на Чалоба и топката влетя в мрежата за 1:0.

Много скоро Байерн нанесе втория си удар, след като в 27-ата Кейн беше точен от дузпа. Самият той спечели наказателния удар, като беше фаулиран от Мойсес Кайседо.

Челси отговори още по-бързо, след като само две минути по-късно удар на Палмър с левия крак се оказа неспасяем за Нойер.

Пак настъпи силен период за играчите на Енцо Мареска, но за малко Байерн да вкара трети гол, но в 38-ата Конрад Лаймер стреля неточно.

На полувремето Венсан Компани замени получилия картон Йонатан Та с Ким Мин-Жае, а скоро след това трябваше да извади от игра и Йосип Станишич заради травма. Мюнхенци играеха по-добре в началните минути на тази част и Диас и Кейн пропуснаха да се разпишат.

Майкъл Олисе обаче пропиля доста по-сериозен шанс в 60-ата, когато Роберт Санчес отрази удара му.

Три минути по-късно резултатът все пак стана 3:1, като точен беше Хари Кейн, възползвайки се от грешка на Густо.

Изненадващо, след това Челси не успя да отговори с нищо смислено и продължи да действа вяло, като даваше шанс на съперника да атакува.

Чак минута преди края на редовното време Палмър отново насочи топката зад гърба на Нойер, но беше в засада и попадението не беше зачетено.

В следващия кръг на турнира Байерн ще гостува в Кипър на Пафос, а Челси ще е домакин на Бенфика. И двата мача ще се изиграят на 30 септември.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!