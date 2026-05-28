Байрам Байрам за ареста на кмета на Кърджали: Това е знак към цялата турска и мюсюлманска общност в България

Четирима униформени са отвели кмета на Кърджали Ерол Мюмюн от общината в полицията в града.

Той е привикан за разпит по разследване за длъжностни престъпления.

Пред сградата на ОДМВР-Кърджали се събраха привърженици на ДПС. Към града пътуват симпатизанти на движението от цялата страна.

"Ние го приемаме като знак не само към г-н Ерол Мюмюн като кмет на Кърджали, но и като знак към ДПС, знак към цялата турска и мюсюлманска общност в България. Ние никога няма да забравим този полицейски тормоз и политически натиск, който се осъществява от политически и полицейски началници", заяви депутатът от ДПС Байрам Байрам, предаде България он ер.

Ерол Мюмюн е един от заместник-председателите на ДПС. По време на предизборната кампания той имаше противопоставяне със станалия след това вътрешен министър Иван Демерджиев.

