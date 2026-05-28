Байрам Байрам за ареста на кмета на Кърджали: Това е знак към цялата турска и мюсюлманска общност в България

28.05.2026 / 15:17 1

Кадър Бг он ер

Четирима униформени са отвели кмета на Кърджали Ерол Мюмюн от общината в полицията в града.

Той е привикан за разпит по разследване за длъжностни престъпления.

Пред сградата на ОДМВР-Кърджали се събраха привърженици на ДПС. Към града пътуват симпатизанти на движението от цялата страна.

"Ние го приемаме като знак не само към г-н Ерол Мюмюн като кмет на Кърджали, но и като знак към ДПС, знак към цялата турска и мюсюлманска общност в България. Ние никога няма да забравим този полицейски тормоз и политически натиск, който се осъществява от политически и полицейски началници", заяви депутатът от ДПС Байрам Байрам, предаде България он ер.

Ерол Мюмюн е един от заместник-председателите на ДПС. По време на предизборната кампания той имаше противопоставяне със станалия след това вътрешен министър Иван Демерджиев.

kjk (преди 15 минути)
Опиват се да разиграват етническата карта на курбан байряма!!!

