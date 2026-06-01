База за наркотици, 250 кг марихуана и хеликоптер откриха при спецакция на ДАНС, ГДБОП и прокуратурата

Снимки: МВР

База за претоварване и съхранение на наркотични вещества и марихуана в особено големи размери е разкрита при специализирана полицейска операция на ДАНС, ГДБОП и прокуратурата, предприета на територията на село Зимница, област Ямбол, на 28 май 2026 г. Установени са над 250 килограма марихуана във вакуумирани пакети на обща стойност по цени на съдопроизводството за над 2 милиона евро.

Информация по случая предоставиха на брифинг в Бургас окръжният прокурор на града Георги Чинев, наблюдаващият прокурор Ангел Георгиев, Данчо Желев – директор в ДАНС и старши комисар Дарин Костов, зам.-директор на ГДБОП.

Използвана като наркодепо е бивша складова база за зърно на земеделска кооперация с 5 халета. В едно от тях е открито въздухоплавателно средство – малък хеликоптер, вероятно използван за международен трафик на наркотици, съобщават от МВР. Предстои изясняване на ролята му. Летателният апарат няма обозначителни знаци, номера и регистрация, което прави трудно незабавното установяване на собственика му.

По първоначална информация, откритото количество марихуана е предназначено за пазара в Република Турция, където стойността й е многократно по-висока.

Четирима души са арестувани в хода на акцията – трима от тях в момент на претоварване на наркотични вещества в едно от халетата на базата от едно превозно средство в друго. Идентифицираният като лидер на групата е задържан от служителите на ГДБОП на входа на гр. София, при предполагаем опит да се укрие.

Всички участници в престъпната група са на възраст между 30 и 50 години, български граждани, не са регистрирани за криминални прояви, а някои от тях имат собствен бизнес. Те са с постоянна мярка „задържане под стража“.

Повдигнати са им обвинения за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел да извършва престъпления по чл. 354 и чл. 242 НК – за трафик на наркотични вещества в особено големи размери. За организатора на групата Наказателния кодекс предвижда от 5 до 15години лишаване от свобода, а за участниците - от 3 до 10 години.

Досъдебното производство е образувано преди два месеца и половина под надзора на Окръжна прокуратура – Бургас и за кратък период е извършен огромен обем от работа, в която са ангажирани екип от шестима следователи и трима прокурори, отбелязаха от прокуратурата.

От ДАНС уточниха, че ключови фактори за успеха на операцията са избраният точен момент и бързите действия на служителите на МВР за това групата да бъде атакувана и дейността ѝ – неутрализирана.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!