Beatles пуснаха нов клип

За 50-годишнината на музикалния албум Abbey Road в Ютуб се появи нов клип на култовата песен на Бийтълс Here Comes the Sun.



За новото видео са използвани архивни фотографии, анимационни кадри и също знаменити снимки, като тази, направена от Иън Макмилън на знаменитата пешеходна пътека на Abbey Road.







Освен това за клипа са използвани кадри от заключителната фотосесия The Beatles, направена на 22 августа 1969 года.



Албумът Abbey Road бе преиздаден юбилейно във връзка с 50-годишнината от пускането му. Той ще бъде допълнен с демозаписи на композии, а също с обновени миксове на песните Oh! Darling и Come Together./ Блиц

