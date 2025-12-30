Бебе е пострадало при катастрофа край Петрич

Снимка: Булфото

Бебе на около девет месеца е пострадало при катастрофа между село Ново Делчево и Петрич, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Благоевград.

Инцидентът е възникнал на 29 декември около 13:00 ч. Лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от 73-годишен мъж от село Джигурово, е отнел предимството на лек автомобил „Киа Сиид“ с 29-годишна водачка от село Левуново.

С охлузна рана на челото е пострадало бебе на около девет месеца, което е пътувало в обезопасително столче в лекия автомобил „Киа“.

На двамата водачи са направени проби с техническо средство за употреба на алкохол. Пробата на 73-годишния водач е отчела наличие на 0,67 промила.

За случая е уведомена компетентната прокуратура.

Вчера около 12:00 ч. товарен и лек автомобил катастрофираха на пътя между село Първомай и Петрич, припомня БТА.

