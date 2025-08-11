реклама

Бебе е с тежка черепно-мозъчна травма след падане от люлка в Монтана

11.08.2025 / 12:46 1

6-месечно бебе е с тежка черепно-мозъчна травма и кръвоизливи след падане от люлка, съобщиха пред bTV от болницата в Монтана.

Детето е транспортирано с медицински хеликоптер.

По информация на медията, по време на инцидента шестмесечното бебе е било с по-голямо дете от семейството - дванайсетгодишно момиче, която го изпуснала, докато го люлее.

Дежурните медици от филиала на спешна помощ във Вършец се усъмнили и подали сигнал до 112.

По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от полицията в Монтана.

 

уйчо (преди 1 час)
Рейтинг: 115151 | Одобрение: 5446
Отдавна са си вързали гащите за небрежни родители, даже и в България го има някъде, където знаят за какво иде реч и какви претенции може да има някой пиян родител: "children should be supervised at all times" - табела на детска площадка.

