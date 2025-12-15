Бебе глътна обеца

Пиксабей

Спешна операция в Парагвай предотврати фатален край за пеленачето

Екип от специалисти в Парагвай извърши животоспасяваща операция на 10-месечно бебе, което е погълнало метална обеца. Инцидентът се е разиграл в района на град Каакупе, а детето е било транспортирано по спешност в Националния институт по респираторни заболявания и околна среда (INERAM) в столицата Асунсион, цитира Дунав мост.

Лекарите са действали незабавно, след като рентгенова снимка разкрила истинската причина за влошеното състояние на пеленачето – метален предмет, заседнал дълбоко във фаринго-ларингеалната област.

Пет дни на грешно лечение

Преди да бъде поставена правилната диагноза, родителите търсили медицинска помощ, тъй като детето поддържало висока температура и отказвало да се храни в продължение на пет дни. Първоначално медиците подозирали инфекция на пикочните пътища и провеждали лечение в тази насока. Едва след като състоянието не се подобрило, била направена рентгенова снимка на гръдния кош, която показала чуждото тяло.

Д-р Карлос Мориниго, ръководител на отделението, обясни сложността на ситуацията пред местните медии. По думите му, продължителният престой на предмета в дихателните пътища е предизвикал сериозно възпаление.

"Метален чужд предмет е бил забелязан, заседнал в областта на шията – в цервикалната зона. Родителите бързо се свързаха с нас в Генералната болница и поискахме прехвърляне, тъй като беше изминало твърде много време и това чуждо тяло можеше да причини сериозни последствия", заяви д-р Мориниго, цитиран от парагвайското издание ABC Color.

Състояние на детето

Процедурата по изваждането на обецата е преминала успешно, въпреки затрудненията, породени от отока в областта на ларинкса. Обецата е пречила на нормалното хранене и е довела до бронхоаспирация поради обилното отделяне на слюнка.

"Днес можем да говорим с известно облекчение, защото процедурата премина успешно. Бебето все още е интубирано и в интензивно отделение, но вече основно за наблюдение и проследяване на състоянието му", допълни специалистът от INERAM.

Лекарите призовават родителите към повишено внимание с дребни предмети, които могат лесно да бъдат погълнати от малки деца, особено в периода на активно опознаване на света.

