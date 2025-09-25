Бебе кенгуро се появи във Варна

Кадър Зоо Варна

От варненската зоологическа градина съобщиха прекрасна вест:

Имаме още една изненада за вас! Официално можем да похвалим мама Кенга и татко Кинг за тяхното второ поколение. Малкото вече не се побира в торбичката на майка си и започна да се схваща, затова реши да започне да изследва външния свят и да се показва на нашите посетители!

