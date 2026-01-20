реклама

Бебе конче е загинало в пожара в "Аспарухово", треньорът на конете е в болница

20.01.2026 / 14:26 1

Кадър Фб

Станаха ясни и първи подробности във връзка с пожара, който изпепели "Фанагория" снощи. 

Сигналът за пожарната база е подаден в 2:54 минути. На място пристига екип с 4-ма служители на пожарна безопасност. В 3:10 минути по-късно в борбата с огнената стихия се включват допълнително огнеборци. Пожарът е потушен около 6 часа сутринта. А до преди минути в изгорялата конна база е имало екип, тъй като пожарът все още е тлеел. Това заяви главен инспектор Валентин Николов за Varna24.bg от пожарна служба - Варна - ІІ РСПБЗН в кв. "Аспарухово".

Пламнали са постройките, в които са пребивавали общо 10 коне, сред тях е имало и бебе конче, което е сред загиналите животни. В конната база е имало мъж, който е нощувал там. По предварителна информация, това е човекът, който се е грижил за животните и е бил техен треньор. Той е подал сигнала за пожара. В момента е настанен в болнично заведение.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
сладкаря (преди 10 минути)
Рейтинг: 6781 | Одобрение: 1641
Безспорно умишлен палеж. За съжаление до сега полицията никога не хващала извършителите на такива палежи. Дано сега  / за първи път / да ги заловят.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама