Бебе на 1 месец и дете на 4 години са били в джипа, причинил катастрофата на Владая

Кадър БТВ

Жена загина при челен удар между два автомобила в района на Владая тази сутрин.

Инцидентът се е случил около 7 часа.

Ударът е запечатан от камера в района. На нея се вижда, че джип навлиза в насрещното движение и челно се удря в лека кола.

63-годишната ѝ водачка загива на място.

От кадрите, разпространени в интернет, става ясно, че джипът е управляван от мъж, а до него е пътувала и жена.

След сблъсъка двамата слизат от колата, но никой от тях не отива да окаже помощ или да види какво става в колата, която са блъснали.

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По информация на bTV в колата, причинила катастрофата, е имало и две деца – бебе на месец и дете на 4 години.

Те са прегледани и освободени. Шофьорът на джипа е задържан за срок до 24 часа, съобщават от прокуратурата.

Направени са тестове за алкохол и наркотици, резултатите са отрицателни, твърдят още източници на bTV.

От полицията посочват, че причините за катастрофата все още се изясняват.

Редактор "Екип на Петел",

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