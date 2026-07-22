Бебе на 1 месец и дете на 4 години са били в джипа, причинил катастрофата на Владая
Кадър БТВ
Жена загина при челен удар между два автомобила в района на Владая тази сутрин.
Инцидентът се е случил около 7 часа.
Ударът е запечатан от камера в района. На нея се вижда, че джип навлиза в насрещното движение и челно се удря в лека кола.
63-годишната ѝ водачка загива на място.
От кадрите, разпространени в интернет, става ясно, че джипът е управляван от мъж, а до него е пътувала и жена.
След сблъсъка двамата слизат от колата, но никой от тях не отива да окаже помощ или да види какво става в колата, която са блъснали.
Свързана новина
По информация на bTV в колата, причинила катастрофата, е имало и две деца – бебе на месец и дете на 4 години.
Те са прегледани и освободени. Шофьорът на джипа е задържан за срок до 24 часа, съобщават от прокуратурата.
Направени са тестове за алкохол и наркотици, резултатите са отрицателни, твърдят още източници на bTV.
От полицията посочват, че причините за катастрофата все още се изясняват.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!