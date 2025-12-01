Бебе на 4 месеца е прието с ковид в болница в Плевен

снимка: Пиксабей

Бебе на четири месеца е настанено в плевенската болница с коронавирус. Пеленачето е от луковитското село Бежаново, съобщи Маруся Върбанчева от РЗИ-Ловеч, допълва БТА.

През миналата седмица са регистрирани три случая на варицела – ученик в Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Димитър Димов" в Ловеч, тригодишно дете от ловешкото село Казачево, което не посещава детско заведение и 9-годишно дете от Луковит, ученик в Средно училище "Алеко Константинов".

Заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип в Ловеч е 168,2 на 10 хиляди население, като стойностите се запазват без промяна спрямо предходния период. Заболяемостта се определя като завишена, но в рамките на обичайната за сезона.

