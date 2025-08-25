Бебе на месец и половина почина в Царево, арестуваха майка му и баща му
25.08.2025
Пиксабей
Бебе на около месец и половина е починало в дома си в Царево. Установено е, че се е родило през юли 2025 г.
Трагедията е станала тази сутрин. Родителите са на 19 и 23 години и са задържани от полицията.
Бебето е било открито с кървене от носа. Аутопсия е доказала, че детето е починало от сърдечна недостатъчност и пневмония.
