Бебе на месец и половина почина в Царево, арестуваха майка му и баща му

Бебе на около месец и половина е починало в дома си в Царево. Установено е, че се е родило през юли 2025 г.

Трагедията е станала тази сутрин. Родителите са на 19 и 23 години и са задържани от полицията.

Бебето е било открито с кървене от носа. Аутопсия е доказала, че детето е починало от сърдечна недостатъчност и пневмония.

