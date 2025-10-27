Бебе с фрактура на черепа е настанено в болница в Монтана

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Сигнал от ЦСМП - Монтана за прието дете с фрактура на черепа е постъпил около 16:08 ч. вчера - 26 октомври. По данни на 27-годишната майка от село Мадан, област Монтана, 9-месечният ѝ син е паднал от леглото, в резултат на което е получил подутина отзад на главата.

След извършен преглед е установено, че детето е с фрактура на черепа и е настанено в МБАЛ - Монтана за наблюдение.

От Областната дирекция на МВР в града уточняват, че причините и механизма на полученото нараняване са в процес на изясняване, предава Фокус.

Извършен е оглед и образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 129, ал2 от НК.

Работата по случая продължава РУ - Монтана, съобщиха още от полицията в града.

