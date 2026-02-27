Бебе с впечатляващи размери се роди в столична болница

Пиксабей

В Родилната клиника на Университетската акушеро-гинекологична болница “Майчин дом” дойде на бял свят истински „малък гигант“ – бебе с тегло 5790 грама и дължина 56 см.

Всяко раждане винаги идва със своята уникална история. Раждането на едър плод (макрозомия) е едно от най-големите предизвикателства в акушерството – момент, който изисква изключителен опит, максимална концентрация и перфектна координация. Това не е просто статистика, а история, изпълнена с усилия, с огромна радост и удовлетворение, пишат от болницата, предаде "Дарик".

Бебето се е родило чрез цезаровото сечение, извършено от д-р Боян Терзийски в екип с д-р Елена Пирнарева от Родилна клиника на “Майчин дом”. С анестезиологичната подкрепа на анестезиолога д-р Даниела Вълчева и фината акушерска грижа на акушерка Красимира Александрова.

"Всяка бременност и всяко бебе са различни. Независимо дали новороденото тежи 6 или 2 кг, екипите са подготвени да осигурят високоспециализирана и индивидуална грижа както за бебето, така и за семейството", посочват от акушеро-гинекологична клиника.

От лечебното заведение са категорични, че "благодарение на изключителния опит и експертиза, отличен синхрон на целия екип, раждането е преминало успешно – още едно доказателство, че зад всяко чудо на живота стоят отдаденост и професионализъм".

Макрозомията, често наричана "тежки бебета", е медицински термин, използван за описание на новородено с прекомерно високо тегло при раждане. Въпреки че дефинициите могат да варират леко, макрозомията обикновено се диагностицира, когато бебето тежи повече от 4000 грама, независимо от гестационната възраст, или повече от 4500 грама.

