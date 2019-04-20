Кадър Нова тв

В Литвия бебе се роди с 4 промила алкохол в кръвта. Медиите уточняват, че майката е 35-годишна жена, която при раждането била мъртво пияна, съобщи Нова тв.

Според лекарите от болницата в Клайпеда състоянието й е стабилно, но не могат да дадат прогноза за бебето. То се нуждае от няколко седмица, за да извлекат целия алкохол.

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