Бебе се роди с 4 промила алкохол в кръвта
20.04.2019 / 12:57 7
Кадър Нова тв
В Литвия бебе се роди с 4 промила алкохол в кръвта. Медиите уточняват, че майката е 35-годишна жена, която при раждането била мъртво пияна, съобщи Нова тв.
Според лекарите от болницата в Клайпеда състоянието й е стабилно, но не могат да дадат прогноза за бебето. То се нуждае от няколко седмица, за да извлекат целия алкохол.
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