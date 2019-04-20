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Бебе се роди с 4 промила алкохол в кръвта

20.04.2019 / 12:57 7

Кадър Нова тв

В Литвия бебе се роди с 4 промила алкохол в кръвта. Медиите уточняват, че майката е 35-годишна жена, която при раждането била мъртво пияна, съобщи Нова тв.


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Според лекарите от болницата в  Клайпеда състоянието й е стабилно, но не могат да дадат прогноза за бебето. То се нуждае от няколко седмица, за да извлекат целия алкохол.

 

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Коментари
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Darth_Revan (преди 7 минути)
Рейтинг: 3550 | Одобрение: 1500
Ако е някой дърт комуняга нормално!Те са неуки хора!
https://www.youtube.com/channel/UCsgKzIyHP7LsdxaafT2LMxA
https://www.youtube.com/channel/UCsgKzIyHP7LsdxaafT2LMxA
1
0
n eXu s (преди 12 минути)
Рейтинг: 24990 | Одобрение: -21175
Ами тогава сигурно онзи не се сеща, че трябва да се логне! Уникат е!
Arkiva Shqip | Max Productional | Redbox Entertainment | Eran Production | Entermedia/Mixey Music | DIEZ Music | Onima Production | BigDealRecords (AL)
Shqipëria dhe Bullgaria në zemrën time. Dy vende të lashta të mëdha. https://www.youtube.com/watch?v=MTScExDUBJM
2
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Darth_Revan (преди 19 минути)
Рейтинг: 3550 | Одобрение: 1500
Нексусе,да ти кажа честно не ми искаше потвърждение на мейла като правих регистрация.
https://www.youtube.com/channel/UCsgKzIyHP7LsdxaafT2LMxA
https://www.youtube.com/channel/UCsgKzIyHP7LsdxaafT2LMxA
1
0
n eXu s (преди 23 минути)
Рейтинг: 24990 | Одобрение: -21175
Този калъфо-плебей след 1 година може и да се доссети, че трябва да потвърди мейла Ухилен
Arkiva Shqip | Max Productional | Redbox Entertainment | Eran Production | Entermedia/Mixey Music | DIEZ Music | Onima Production | BigDealRecords (AL)
Shqipëria dhe Bullgaria në zemrën time. Dy vende të lashta të mëdha. https://www.youtube.com/watch?v=MTScExDUBJM
4
0
Darth_Revan (преди 28 минути)
Рейтинг: 3550 | Одобрение: 1500
Пише ми,че има два коментара под статията,а като я отворя е само един!СИГНАЛ ти си педал!
https://www.youtube.com/channel/UCsgKzIyHP7LsdxaafT2LMxA
https://www.youtube.com/channel/UCsgKzIyHP7LsdxaafT2LMxA
2
2
n eXu s (преди 41 минути)
Рейтинг: 24990 | Одобрение: -21175
Леле, тази жена е сцепила рекорда на нашите селски дебили.... В Русия пък лосион за вана си пийват.... Въобще..... Ухилен
Arkiva Shqip | Max Productional | Redbox Entertainment | Eran Production | Entermedia/Mixey Music | DIEZ Music | Onima Production | BigDealRecords (AL)
Shqipëria dhe Bullgaria në zemrën time. Dy vende të lashta të mëdha. https://www.youtube.com/watch?v=MTScExDUBJM

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