Бедстващите мъже край "Студен кладенец" са успели сами да се спасят

Тревожна остава обстановката в Южна България. Двамата мъже, бедстващи в река Арда, вече са в безопасност.

Те са работили в района на язовир "Студен кладенец".



Спасителната акция е била възпрепятствана от паднали дънери, но след спада на нивото на реката - двамата мъже са успели сами да излязат на брега, предаде Бтв.

Обявено е частично бедствено положение в част от селата в община Крумовград. Критична е ситуацията и квартал Дружба в града, където токът е спрян от съображение за безопасност.

За утре е обявен червен код за дъждове в общините Крумовград и Кирково. През нощта ще дежурят екипи на полицията и пожарната. Как премина нощта – ще обобщим утре сутрин. Сега – ето какво засне екипа ни през деня.

Вода до коленете, без ток и дъжд, който не спира - така изглежда квартал Дружба в Крумовград. Людмила Исмаил ще прекара вечерта на свещи.

В общината и на други места положението е критично - безименната рекичка, която се превърна в стихия, отнесе моста, който свързва две махали в село Гривка. И 12 души в махала Зиморница останаха във воден капан. Засега няма бедстващи.

Десетки са сигналите в общината за активизирани свлачища и пътища с отнесен асфалт. Но най-критично е в Крумовград, където реката е на сантиметри от заливане на моста.

"Ако прелее и залее, има опасност да се прекъсне за бърза помощ, болница и пожарна. Но сме взели мерки, колите да са от двете страни на моста и имат готовност да обслужват хората и от едната и от другата страна на моста", каза Себихан Мехмед – кмет на Крумовград.

