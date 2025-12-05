Бедстващият танкер между Синеморец и Ахтопол: Областният кризисен щаб в Бургас заседава

Булфото

Областният кризисен щаб по бедствия и аварии провежда заседание и координира работата на всички компетентни институции заради 270-метров танкер дрейфуващ между Синеморец и Ахтопол.

Хеликоптер на „Гранична полиция“ вече извършва въздушен оглед на района, а обследването се подпомага и от термокамери.

Десетчленният екипаж на кораба е в безопасност, с всички необходими предпазни средства, и с него е осигурена постоянна комуникация. По първоначална информация танкерът е празен и не превозва петрол.

Няма опасност за живота и здравето на жителите на област Бургас, нито данни за екологични последствия във връзка със ситуацията с танкера, намиращ се в близост до бреговете на Ахтопол. Извършва се постоянно наблюдение от брега, както и от въздуха, и към момента обстановката е напълно под контрол.

