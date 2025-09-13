Бедствено положение в Тополовград

снимка: Областна администрация Хасково

Снощи в община Тополовград беше обявено частично бедствено положение поради възникнал пожар между селата Филипово и Варник, който се разпространи и към територията на община Свиленград, съобщава БНР по информация на областната администрация на Хасково.

Няма опасност за населените места. До момента са изгорели около 2 300 декара сухи треви, храсти и широколистна гора. По предварителна информация силният вятър снощи е причината за преплитане на жици от електроразпределителната мрежа и появата на искра, която е довела до разпалването.

На терен работят 11 пожарни автомобила, един булдозер и доброволци.

