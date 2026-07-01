Бекъм забогатя с 25 млн. долара

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Дейвид Бекъм се нареди сред най-големите печеливши покрай Мондиал 2026. Бившият капитан на Англия се превърна в едно от най-разпознаваемите лица в рекламните кампании, излъчвани по време на паузите за хидратация, пише Блиц.

Според анализи Бекъм е спечелил около 25 милиона евро от рекламни договори с водещи световни марки. Интересът към него потвърждава, че той остава една от най-влиятелните фигури в спорта и маркетинга, години след края на футболната си кариера.

Експерти посочват, че глобалната разпознаваемост, безупречният публичен имидж и способността му да привлича международни брандове превръщат 51-годишния Бекъм в предпочитан избор за големите компании. Именно затова той продължава да бъде сред най-търсените спортни личности.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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