Кадър Ютуб

Съюзникът на Русия, Беларус, твърди, че е свалил някои дронове, които са се отклонили поради електронно заглушаване по време на размяна на удари между Русия и Украйна.

Павел Муравейка, заместник-министър на отбраната на Беларус, заяви, че дроновете, които са навлезли в полското въздушно пространство, са го направили случайно, след като навигационните им системи са били заглушени, предаде Днес.бг.

Във видеоклип в официалния Telegram канал на министерството на отбраната той твърди, че дроновете са „изгубили пътя си“ и че самата Беларус е свалила някои над собствената си територия.

Той каза, че между 23:00 и 04:00 часа местно време (21:00 до 02:00 часа BST), неговите собствени сили, Полша и Литва са споделяли информация чрез „комуникационни канали“ за предполагаемо нелоялните дронове.

Беларус е диктатура, тя е домакин на руски ракети. Руските войски са влязоха в Украйна през 2022 г. през нейна територия. Връзките ѝ с Москва са много близки. Така че на думите ѝ не може да се вярва.

Но това може да е обяснението, което Русия в крайна сметка ще даде за това, което Полша, представителите на ЕС и Украйна - наричат ​​умишлено нарушаване на полското въздушно пространство.

Москва все още не е коментирала случилото се. Появиха се обаче интересни твърдения в руските държавни медии, според които източници от Полша твърдели, че това е "операция под фалшив флаг" от Украйна.

Временният шаже д'афер на Русия в Полша пък отхвърли твърденията, че руски дронове са навлезли в полското въздушно пространство.

„Смятаме, че твърденията са неоснователни. Няма доказателства, че тези дронове са с руски произход“, заяви Андрей Ордаш пред руската държавна информационна агенция РИА Новости.

Той също така заяви пред агенцията, че е бил призован в полското външно министерство.

