Бележка от Мартин на тротоара разтърси Александър Сано

Романтична бележка, оставена на тротоара в София, докосна сърцето и душата на Александър Сано. Бележка съдържа послание от Мартин, който иска да издири жената на своя живот. Търся синеокото момиче с дълга коса, което засякох тук, пише Мартин, който е оставил и номера на мобилния си телефон.

бТВ разбра, че мъжът е срещнал момичето преди две години. Двамата си поговорили малко и Мартин се влюбил. Впоследствие е ходил често на ъгъла на същата улица, но дамата така и не се появила. Затова Мартин решил да напише бележка с надеждата, че може да я открие.

Как така две години е изчакал. Мартине, ти си достоен да станеш Далай Лама. Такъв стоицизъм в човешко същество не съм виждал, призна в "Преди обед" Александър Сано.

Актьорът разкри, че вярва в любовта от пръв поглед, тъй като е изпитал подобно чувство.

