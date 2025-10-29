Белгия: Ако Путин изстреля ракета по Брюксел, НАТО ще изравни Москва със земята

Пиксабей

Министърът на отбраната на Белгия Тео Франкен заяви в интервю за изданието от страната си "Морхен", че ако Русия нанесе удар по столица на страна членка на НАТО, Алиансът ще „изравни Москва със земята“. Руското посолство в Брюксел определи тези изявления като безотговорни, написа Украинская правда, предаде Новини.бг.

Ръководителят на силовото ведомство подчерта, че западните страни не трябва да си позволяват да бъдат заплашвани.

На въпрос дали се страхува, че един ден руският президент Владимир Путин може да реши да изстреля ракета по Брюксел, ръководителят на белгийското отбранително ведомство отговори: „Не, защото тогава той ще удари сърцето на НАТО и ние ще изравним Москва със земята“.

Посолството на Руската федерация в Белгия публикува изявление, в което нарече думите на Франкен „провокативни“ и „безотговорни“.

„Авантюрите на Франкен, за съжаление, са като въплъщение на милитаристична реторик, която набира все по-голяма скорост в европейската партия на войната“, отбелязаха от дипломатическата мисия на Москва.

В същото интервю Франкен изрази съмнение, че Путин би се решил да изстреля ракета по Брюксел.

Според министъра той е по-притеснен от възможни хибридни действия от страна на Руската федерация.

„„Зелени човечета“ (руски военни, без опознавателни знаци, участвали във военните дейтвия срещу Украйна от 2014 г. до старта на пълномащабната агресия на Москва на 24 февруари 2022 г.) в Естония, които подстрекават рускоезичното малцинство срещу „нацисткия режим“. Преди да се усетите, те ще анексират част от Естония“, даде пример той.

Междувременно руската страна реагира на изказванията на ръководителя на белгийското министерство на отбраната.

Както е известно, Русия многократно е прибягвала до провокации с нарушаване на въздушното пространство на страни от НАТО, като най-резонансният случай беше навлизането във въздушното пространство на Естония в средата на септември.

Главнокомандващият на обединените сили на НАТО генерал Алексус Гринкевич по-рано заяви, че решителната реакция на Алианса на навлизането на Руската федерация във въздушното пространство на Полша и Естония е принудила Русия да действа по-предпазливо.

