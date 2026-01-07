Белгия е готова да изпрати авиация и флот в Украйна след края на войната

Пиксабей

Премиерът на Белгия Барт де Вевер заяви, че след края на войната страната му ще предостави авиация и флот за запазване на мира в Украйна.



Така, в социалната мрежа X, коментирайки срещата на "Коалицията на желаещите“ в Париж, Де Вевер нарече срещата "продуктивна и решаваща“, предаде Фокус.



Той заяви, че Белгия заедно с партньорите си ще поеме своя дял от международните усилия, насочени към запазване на мира в Украйна след края на военните действия.



"Нашият принос ще бъде насочен, по-специално, към осигуряване на въздушни и морски възможности, както и към усилия в областта на подготовката“, отбеляза той.



В същото време Де Вевер подчерта, че тези усилия ще бъдат подкрепени от надеждна подкрепа от страна на САЩ, както и от мониторинг под ръководството на САЩ.

"Това ще осигури ефективно възпиране и ще позволи да се постигне дългосрочна стабилност“, подчерта той.

