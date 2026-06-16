Белгия и Египет завършиха наравно

Кадър: БНТ

Отборите на Белгия и Египет завършиха при резултат 1:1 в интригуващ сблъсък в Сиатъл от Група "G" на Световното първенство по футбол, пише БТА.

Емам Ашур откри резултата за Египет, а автогол на Мохамед Хани в средата на втората част възстанови равенството.

Белгия имаше първата голова ситуация в 6-а минута, но Кевин де Бройне не намери целта от добра позиция.

Египет поведе с гол на Емам Ашур в 20-ата минута след асистенция на египетската суперзвезда Мохамед Салах навръх 34-тия му рожден ден.

В края на първата част Шарл де Кетеларе свали топката за Жереми Доку в наказателното поле, той стреля от воле, но малко над вратата.

През втората част белгийците владееха повече топката, но египтяните използваха всяка възможност да контраатакуват.

Кевин де Бройне имаше две отлични ситуации, като при първата уцели гредата от пряк свободен удар. Веднъж и Тилеманс бе близо до попадение за Белгия.

Омар Мармуш и Ашур излязоха на стрелкови позиции на Египет, но ударите им преминаха встрани.

Селекционерът на Белгия Рюди Гарсия предприе ключов ход в 65-а минута и пусна в игра водещия голмайстор Ромелу Лукаку и секунди по-късно нападателят бе в центъра на събитията, принуждавайки защитника Мохамед Хани да си вкара автогол след прострелно центриране на Мюние.

Редактор "Екип на Петел",

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