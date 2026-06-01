Белгия и Иран се занулиха, Нейтън Нгой си заработи червен картон

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Белгия и Иран не успяха да излъчат победител и завършиха 0:0 във втория си мач от група „G“ на Световното първенство. Срещата се проведе на стадион „СоФай“ в Лос Анджелис и предложи напрежение, но не и голове, предава Гонг.

Иранците бяха близо до откриване на резултата в 25-ата минута. След добре разиграно статично положение Мехди Тареми прати топката във вратата, но след намеса на системата за видеопреглед попадението бе отменено заради минимална засада.

Ситуацията мобилизира белгийците, които до почивката упражниха сериозен натиск. Кевин Де Бройне се опита на няколко пъти да създаде положения за Ромелу Лукаку и останалите си съотборници, но защитата на Иран се справи успешно.

Ключовият момент в двубоя настъпи в 66-ата минута. Нгой върна неразчетено топката към Тибо Куртоа, а Мехди Тареми се откъсна сам срещу вратаря. Защитникът бе принуден да извърши нарушение и главният съдия незабавно му показа директен червен картон, оставяйки Белгия с човек по-малко.

Иран натисна в заключителните минути и бе близо до победен гол в 81-ата минута, когато Саид Езатолахи отправи мощен удар от далечна дистанция, но Куртоа демонстрира класата си и спаси.

Така двата отбора поделиха точките след нулево равенство, оставяйки интригата в група „G“ напълно отворена преди последния кръг.

Редактор "Екип на Петел",

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