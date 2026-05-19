Белгия обяви, че се оттегля от Евровизия в България, ако Израел участва

Белгия може да се оттегли от конкурса „Евровизия“ през 2027 г. заради нарастващото напрежение около участието на Израел и обвиненията към European Broadcasting Union (EBU) в двойни стандарти за участието на Израел в конкурса. Това съобщава Metro, като се позовава на фламандската обществена телевизия VRT, предаде Господари.ком.

От медията заявяват, че е малко вероятно страната да участва, ако не бъдат предприети конкретни мерки. Говорителката на VRT Ясмин ван дер Борхт подчертава, че очакват „ясна позиция срещу войната и насилието и в подкрепа на човешките права“, както и по-прозрачни правила за участие.

Напрежението около конкурса се засили след бойкоти на Испания и Ирландия и критики към EBU за различното отношение към Русия и Израел. Допълнително напрежение предизвика и разследване на „Ню Йорк Таймс“, според което израелски държавни структури са участвали в организирана кампания за мобилизиране на гласове в подкрепа на израелската песен. Според публикацията официални профили в социалните мрежи, включително този на премиера Бенямин Нетаняху, са насърчавали феновете да гласуват многократно.

В отговор EBU промени правилата за гласуване, като намали максималния брой гласове от 20 на 10 и предупреди израелския оператор преди конкурса във Виена.

