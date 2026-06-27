Белгия разби Нова Зеландия и успя да спечели своята група

Стопкадър БНТ

Белгия отнесе Нова Зеландия с 5:1 във Ванкувър и спечели група "G" на Световното първенство.

В 28-ата минута „червените дяволи“ стигнат до първи гол. Тогава при изпълнение на корнер топката се удари в тялото на Тим Пейн, а от това се възползва Тросар, който се разписа с мощен удар от около един метър. Голът донесе кратко успокоение в играта на Белгия, а в 39-ата минута дойде пропуск на Доку. В минутите преди почивката Де Бройне и Де Кетеларе не успяха да преодолеят Макс Крокомб със своите удари. Междувременно, Сарприйт Синг нанесе единствения удар на „кивитата“ през първото полувреме, но изпълнението му от голяма дистанция беше неточно. Последните удари за първата част пък бяха дело на Артур Теате и Тимоти Кастан, но те се оказаха разочароващи, пише Спортал.бг.

Второто полувреме започна с пропуск на Де Бройне. В 50-ата минута Ванакен пусна пас към Тросар, чийто шут беше блокиран, но той отново овладя топката и с добавка от воле отбеляза втория си гол в двубоя. Пет минути по-късно новозеландците най-после предизвикаха намеса на Тибо Куртоа чрез изстрел на Джъст. Малко след това резервата Джеси Рандъл също стреля, но не намери целта. Теате отговори със свой удар, но мерникът му се оказа доста неточен. В 62-рата минута защитникът направи нов опит да се разпише, но прати топката в обятията на вратаря. Секунди по-късно Де Бройне също нанесе шут, но си спечели само корнер.

В 65-ата минута Тросар можеше да се отчете и с хубава асистенция, извеждайки Матиас Фернандес-Пардо на добра позиция, но шутът на резервата излезе в аут. Само минута по-късно белгийците наистина отбелязаха трети гол, но чрез Де Бройне, който беше точен с удар по земя от дъгата на наказателното поле.

В 76-ата минута Джъст и Биндън не успяха да намалят изоставането на своя тим, а малко след това Максим Де Кайпер прати топката над другата врата след пряк свободен удар. Четири минути по-късно влезлият от пейката Салемакерс се отчете с доста неточен изстрел. В 84-тата при центриране от корнер Куртоа боксира топката, но тя отиде при Джъст, който вкара почетен гол за „кивитата“ със своето воле.

Последваха обаче две попадения за Белгия, дело на Лукаку в 86-ата минута и Салемакерс в четвъртата минута на продължението, с които беше оформен крайния резултат.

Редактор "Екип на Петел",

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