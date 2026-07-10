Белгия създава онлайн регистър за вписване при пътуване, заради горските пожари

Пиксабей

Белгийското министерство на външните работи призова гражданите да се вписват в онлайн регистър, ако пътуват, заради опасността от горски пожари.

По-рано днес белгийски медии съобщиха, че външният министър Максим Прево е потвърдил изчезването на няколко белгийски граждани при пожарите в Испания, предаде БТА.

Министерството приканва гражданите да се регистрират преди да напуснат страната, независимо накъде пътуват. Уточнява се, че така министерството ще може да се свърже с тях бързо при спешни случаи, при природно бедствие или внезапно влошаване на обстановката със сигурността. От външното министерство настояват пътуващите да следват точно предписанията на местните власти, особено ако е наредена евакуация в случай на пожар.

Испания е място, където мнозина белгийци поддържат втори дом, коментира министър Прево. Според местни медии броят на белгийците в неизвестност след началото на пожарите в Испания не е уточнен засега и консулските служби участват в тяхното издирване.

Редактор "Екип на Петел",

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