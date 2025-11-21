Белгия ще похарчи 500 млн. евро в борбата с дронове

Снимка: Пиксабей

Белгия обяви, че ще похарчи 500 млн. евро в борбата с дронове. Информацията е на местни медии, като се позоват на министерството на отбраната, предаде БТА.

През последните седмици в страната бяха засечени дронове в района на военни обекти, атомна централа, ядрен изследователски център и няколко летища.

Заради тези случаи властите приеха план за спешни действия за 50 млн. евро.

Десет пъти повече средства се предвиждат за цялостно оборудване на въоръжените сили със способности за противодействие на дронове - сред тях средства за заглушаване на сигнали, засичане, проследяване, прехващане и унищожаване.

Белгийското министерство на отбраната е подписало тази седмица договор с дружество от Латвия за доставка на "ловци на дронове" - чисто нова разработка за обезвреждане на вражески летателни апарати, насочвани от разстояние.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!