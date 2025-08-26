Белгия ще предаде на Украйна няколко изтребителя F-16

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Белгия ще предостави на Украйна няколко изтребителя F-16 в следващите месеци, съобщи министърът на външните работи на страната Максим Прево по време на пресконференция след среща с министъра на външните работи на Украйна Андрий Сибига и министрите на страните от Бенелюкс в Одеса във вторник, 26 август, предава Радио НВ, цитирано от Фокус.

"Вече обучихме над 3000 украински войници, пилоти и техници. В следващите месеци ще ви предоставим няколко F-16“, заявява той.

Прево добави също, че ангажиментите на Белгия за военна подкрепа на Украйна са дългосрочни и конкретни — 1 милиард евро годишно до 2029 г.

През май министърът на отбраната на Белгия Тео Франкен заяви, че Белгия ще се опита да предостави на Украйна изтребители F-16 по-рано от планирания срок.

В началото на март премиерът на Белгия Барт де Вевер заяви, че предаването на самолетите F-16 на Украйна се отлага до 2026 г. Причината за забавянето е очакването от страна на Белгия на новите самолети F-35, които трябва да заменят наличните F-16. Де Вевер обаче не уточни кога точно страната ще получи изтребителите F-35.

По-късно посланикът на Белгия в Украйна Люк Якобс съобщи, че Брюксел продължава да изпълнява своите задължения по предаването на F-16 на Украйна в рамките на двустранното споразумение за сигурност.

През февруари началникът на Генералния щаб на белгийските въоръжени сили Фредерик Вансин заяви, че Белгия отлага предаването на 30 изтребителя F-16 на Украйна най-малко до края на 2025 г.

