Белгия спира влакове заради рекордни горещини

Пиксабей

Белгийските железници съобщиха, че тази седмица част от влаковете няма да се движат заради очакваните рекордни горещини и опасността от щети по релсите. Според синоптиците в сряда в Белгия предстои да бъде поставен исторически рекорд, като на сянка се очаква температурата да бъде 37 градуса и това да остане без промяна за няколко дни.

Ръководството на железниците се опасява от деформация на релсите и от опасността от по-чести повреди на влаковете, което може да доведе до блокиране на цялото движение на места. Някои от спрените влакове нямат климатици и се използват само в пиковите часове, което означава, че в останалото време стоят под слънцето, без да бъдат охлаждани и в случая това ги прави неизползваеми, отбелязват местни медии, предаде БТА.

Последният температурен рекорд в Белгия бе измерен през лятото на 2020 г. (35-36 градуса) и се съчета с въведените тогава противоепидемични мерки и забрана за свободно движение на гражданите, които трябваше да стоят по домовете си. Тази седмица заради отмяната на част от разписанието на железниците вероятно някои служители ще се възползват от възможността да работят от дома в половината от работното си време, както позволява местното законодателство, допълват медиите.

Редактор "Екип на Петел",

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