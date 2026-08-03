Белгия запълни всички 500 места от първата си кампания за доброволна едногодишна военна служба

Пиксабей

Всички 500 места за първия прием в новата едногодишна доброволна военна служба в Белгия са запълнени, съобщи днес министърът на отбраната Тео Франкен, цитиран от белгийската новинарска агенция Белга, предаде БТА.

Франкен инициира програмата за доброволна военна служба в отговор на войната в Украйна.

През следващите месеци доброволците ще започнат обучение в сухопътните войски, военновъздушните сили или военноморските сили. "Те ще опознаят отбранителната система на страната, ще развият дисциплина, чувство за отговорност и екипен дух, а също така ще допринесат за устойчивостта на обществото", заяви министърът.

От общо 500 участници 80 са жени. Доброволците са 283 нидерландскоговорящи и 217 френскоговорящи младежи.

Според Франкен, освен базовото военно обучение, младите хора ще бъдат разпределени в оперативни звена, където ще натрупат умения, полезни и извън отбраната. "Те ще се развиват, ще се сблъскват с предизвикателства и ще научат какво означава да си част от отбраната. Онези, които желаят да продължат ангажимента си след тази година, разбира се, могат да кандидатстват отново като войници или резервисти", заяви той.

За програмата е сформиран и резервен списък с кандидати, които да заместят евентуално отказали се или отпаднали участници в началото на обучението.

Редактор "Екип на Петел",

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